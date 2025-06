Riccione il nuovo viale Ceccarini è un’oasi

Riccione si trasforma, e il nuovo viale Ceccarini 232 è la testimonianza di un sognato rinascimento urbano. Un’oasi moderna che incarna l’essenza del presente e guarda con entusiasmo al futuro. Nel pomeriggio di oggi, la sindaca Daniela Angelini, insieme all’assessore Christian Andruccioli e alla dirigente Tecla Mambelli, ha svelato con orgoglio il primo tratto completato di questa rivoluzione urbana, pronta a ridefinire l’immagine della città. La riqualificazione…

Riccione,13 giugno 2025 - Un'oasi a Riccione. E' il nuovo Ceccarini, o per essere esatti, la prima parte di quello che diventerà il cuore di Riccione che guarda al futuro. Nel pomeriggio è stato svelato dalla sindaca Daniela Angelini, assieme all'assessore Christian Andruccioli e alla dirigente Tecla Mambelli, il primo tratto completato del progetto che cambierà l'immagine della città. Ad essere riqualificata negli ultimi mesi è stata la parte del viale compresa tra piazzale Roma, ovvero la zona affacciata sulla spiaggia, e viale Milano. Qui non c'erano pini da salvare, così i progettisti hanno pensato a un'oasi.

