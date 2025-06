Riccardo Manganelli ’Artista per un Palio’ a Palazzo Sansedoni

Scopri l’universo creativo di Riccardo Manganelli, artista senese poliedrico e innovativo, in una mostra imperdibile a Palazzo Sansedoni dal 16 giugno al 18 luglio. Tra manifesti, graphic novel, copertine e installazioni, il suo percorso artistico celebra la ricchezza culturale di Siena e il Palio, portando in città un’arte vibrante e coinvolgente. Non perdere l’occasione di immergerti in questa esposizione unica che unisce tradizione e innovazione.

Nuovo appuntamento a Palazzo Sansedoni per gli amanti dell’arte e della cultura senese. Dal 16 giugno al 18 luglio Fondazione Monte dei Paschi ospiterà una mostra dedicata al percorso artistico di Riccardo Manganelli, artista senese poliedrico che si distingue per l’uso di tecniche miste in una proficua produzione di manifesti, graphic novel, copertine di libri e istallazioni. Manganelli ha vinto il concorso per la pittura del drappellone del Palio del 2 luglio, evento che ha ispirato una mostra dedicata al suo stile alla Fondazione Mps. L’esposizione, a cura di Vernice Progetti Culturali, include circa dieci opere, alcune inedite, realizzate con tecniche quali acquerello e tempera, inchiostro digitale e pastello secco su carta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riccardo Manganelli ’Artista per un Palio’ a Palazzo Sansedoni

