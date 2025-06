RIBALTONE ITALIA! Gli azzurri vanno sotto 0-2 rimontano e battono 3-2 la Germania in Nations League

In un emozionante spettacolo di determinazione e cuore, l’Italia ha scritto una pagina memorabile nel volley maschile. Sotto 0-2 contro la Germania a Québec City, gli azzurri hanno sfoderato un’energia incredibile, completando un incredibile recupero e conquistando il tie-break 3-2. Questa vittoria, la seconda consecutiva nella Nations League, rafforza la corsa verso la qualificazione, dimostrando che la nostra Nazionale è capace di tutto quando si tratta di lottare fino all’ultimo punto.

L’Italia ha inscenato una rimonta da urlo contro la Germania e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Nations League di volley maschile dopo quella conquistata ieri contro la Bulgaria: sotto per 2-0 a Québec City (Canada) gli azzurri si sono resi protagonisti di un micidiale ribaltone e hanno vinto al tie-break, compiendo un ulteriore passo verso la qualificazione alla Nations League. La nostra Nazionale si è imposta per 3-2 (21-25; 20-25; 25-19; 25-23; 15-11) e domani (sabato 14 giugno, ore 02.00) incrocerà la Francia. Il CT Fefé De Giorgi ha deciso di operare degli importanti cambi nel sestetto titolare: fuori il palleggiatore Simone Giannelli e dentro Mattia Boninfante, l’opposto Yuri Romanò preferito a Kamil Rychlicki, il centrale Giovanni Sanguinetti selezionato al posto di Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - RIBALTONE ITALIA! Gli azzurri vanno sotto 0-2, rimontano e battono 3-2 la Germania in Nations League

