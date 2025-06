Riapre Circuito sul Mare il cinema all' aperto a Sturla con sdraio e cuffie

Preparati a vivere un’estate all’insegna del cinema sotto le stelle! Il Ciruito sul Mare a Sturla riapre con una rassegna di film imperdibili, dai classici come “Follemente” e “La città proibita” a divertenti successi come “Lilo & Stitch” e “Flow”. Le serate si svolgeranno tra sdraio confortevoli e cuffie per un’esperienza immersiva. Non perdere l’occasione di goderti il grande schermo all’aperto: l’appuntamento è dal 18 giugno nei Giardini di Sturla!

Da “Follemente” a “La città proibita”, passando per “Flow” e “Lilo & Stitch”, torna il cinema all’aperto con i migliori film della stagione da vedere sulle sdraio e con le cuffie. L’arena estiva “Circuito sul mare” nei Giardini di Sturla (via del Tritone, Vernazzola) riapre mercoledì 18 giugno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Riapre Circuito sul Mare, il cinema all'aperto a Sturla con sdraio e cuffie

