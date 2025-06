Rhode lancia il suo primo male ambassador | Harris Dickinson

Rhode fa il suo grande debutto con un volto maschile, Harris Dickinson, come primo male ambassador, segnando una svolta audace e innovativa. La notizia si intreccia con il recente acquisto da 1 miliardo di dollari di e.l.f Beauty, che mostra quanto il brand di Hailey Bieber stia puntando in alto. Tra le novità , la nuova Glazing Mist e questa scelta strategica promettono di ridefinire le tendenze nel mondo beauty. La direzione è chiara: Rhode vuole conquistare tutti, senza limiti di genere.

La notizia è doppia, ma in realtà racconta un’unica direzione: quella che Hailey Bieber sta dando al suo beauty brand Rhode, venduto quasi una settimana fa a e.l.f Beauty per la modica cifra di 1 miliardo di dollari. Le novità sono due: da un lato il lancio della nuova Glazing Mist, dall’altro il primo male ambassador del marchio, Harris Dickinson (protagonista di Babygirl ). Le aspettative sono alte, ma una cosa è certa: il brand della neo-mamma, uno dei celebrity beauty brand più amati dalla Generazione Z, non sembra volersi fermare. Lanciato nel 2022, Rhode è cresciuto in maniera costante ampliando la sua gamma di prodotti e costruendo una narrazione social con i fiocchi: packaging minimal ed essenziale, prodotti efficaci e ingredienti innovativi. 🔗 Leggi su Amica.it