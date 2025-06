Rexal Ford chi è il presunto killer di Villa Pamphili fermato in Grecia | Aveva dei precedenti in Usa

Rexal Ford, il sospetto principale nell'oscuro caso di Villa Pamphili, ha un passato che si estende oltre i confini italiani. Fermato in Grecia, il cittadino americano di 46 anni aveva già precedenti negli Stati Uniti, alimentando sospetti e inquietudine sulla sua reale posizione nei tragici eventi di Roma. Chi è davvero Rexal Ford e quale segreto nasconde? La verità potrebbe essere ancora più sorprendente di quanto si possa immaginare.

Il cittadino americano fermato in Grecia, nell'ambito delle indagini sulla madre e la figlia trovate morte a Villa Pamphili a Roma, si chiama Rexal Ford. L'uomo ha 46 anni e avrebbe dei. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rexal Ford, chi è il presunto killer di Villa Pamphili fermato in Grecia: «Aveva dei precedenti in Usa»

In questa notizia si parla di: rexal - ford - villa - pamphili

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Rexal Ford è il killer di Villa Pamphili. La chiamata a Chi l'ha visto?, la fuga in Grecia e il cellulare rint; Caso Villa Pamphili, fermato a Skiatos il presunto killer di madre e figlia; Villa Pamphili, identificate le donne e la bambina trovate morte: si sospetta di un cittadino Americano finito in Grecia, che è stato fermato.

Rexal Ford, chi è il presunto killer di Villa Pamphili fermato in Grecia: «Aveva dei precedenti in Usa» Da leggo.it: Il cittadino americano fermato in Grecia, nell'ambito delle indagini sulla madre e la figlia trovate morte a Villa Pamphili a Roma, si chiama Rexal Ford.