Rexal Ford chi è il presunto killer di Villa Pamphili | americano 46 anni ha detto di essere il padre della bimba

Rexal Ford, 46 anni, cittadino americano con precedenti negli Stati Uniti, si trova al centro di un caso che sta scuotendo l’Italia. Accusato di essere il presunto killer di Villa Pamphili, ha dichiarato di essere il padre della bambina coinvolta. Le indagini, attualmente in corso in Grecia, cercano di fare luce sulla sua verità e sui misteri che avvolgono questa drammatica vicenda, lasciando aperti più interrogativi che risposte.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

