Rexal Ford chi è il presunto killer di Villa Pamphili | americano 46 anni ha detto di essere il padre della bimba È accusato di omicidio e soppressione cadavere

Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni con precedenti negli Stati Uniti, è al centro delle cronache italiane come presunto killer di Villa Pamphili. Accusato di aver ucciso e soppressao il cadavere di una bambina, ha dichiarato di essere il padre della vittima. La sua intricata storia si intreccia con le indagini in Grecia, dove è stato fermato. Ma chi è davvero Rexal Ford e quali segreti nasconde questa drammatica vicenda?

Si chiama Rexal Ford, ha 46 anni e ha precedenti negli Stati Uniti. È lui l'uomo, cittadino americano, fermato in Grecia nell'ambito delle indagini sulla madre e la figlia trovate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rexal Ford, chi è il presunto killer di Villa Pamphili: americano, 46 anni, ha detto di essere il padre della bimba. È accusato di omicidio e soppressione cadavere

In questa notizia si parla di: rexal - ford - americano - anni

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Rexal Ford, chi è il presunto killer di Villa Pamphili: americano, 46 anni, ha detto di essere il padre della bimba; Rexal Ford, chi è il presunto killer di Villa Pamphili fermato in Grecia: «Sono il papà della bimba morta»; Villa Pamphili: identificato l'uomo che (forse) è dietro l'omicidio di mamma e figlia di 8 mesi.

Rexal Ford è il killer di Villa Pamphili. La chiamata a Chi l'ha visto?, la fuga in Grecia e il cellulare rintracciato: così è stato arrestato - Si chiama Rexal Ford il cittadino americano di 46 anni arrestato con l'accusa di duplice omicidio aggravato per aver ucciso la bambina di 6- Da corriereadriatico.it

Rexal Ford, chi è il presunto killer di Villa Pamphili fermato in Grecia: «Aveva dei precedenti in Usa» - Il cittadino americano fermato in Grecia, nell'ambito delle indagini sulla madre e la figlia trovate morte a Villa Pamphili a Roma, si chiama Rexal Ford. msn.com scrive

Rexal Ford, il sospetto del duplice omicidio a Villa Pamphili: chi è l’uomo arrestato a Skiathos - Arrestato a Skiathos Rexal Ford, cittadino americano sospettato per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Riporta alfemminile.com