Revisione mezzi agricoli La Federacma non ci sta | Deve essere obbligatoria

Accendere i riflettori sulla sicurezza dei mezzi agricoli è ormai imprescindibile: l’immobilismo normativo è inaccettabile. Martedì a San Filippo, si è consumata una tragedia che ha spezzato una vita e richiama l’attenzione sull’urgenza di rivedere le regole. Federacma, la Federazione delle associazioni di rivenditori di macchine agricole, non ci sta: la revisione obbligatoria dei mezzi deve diventare una priorità per tutelare chi lavora e vive nei campi.

