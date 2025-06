Rete idrica due interventi a Focene e Fregene | possibili mancanze d’acqua

Fiumicino si prepara a vivere una giornata di lavori significativi per migliorare il servizio idrico. Acea Ato2 ha annunciato interventi di manutenzione e allaccio a Focene e Fregene, con sospensione dell’acqua prevista il 19 giugno dalle 8:00 alle 20:00. Un passo importante per garantire un approvvigionamento più efficiente e affidabile, ma che potrebbe comportare alcune mancanze temporanee d’acqua. Restate aggiornati per minimizzare eventuali disagi e beneficiare a lungo termine di un servizio migliorato.

Fiumicino, 13 giugno 2025- Manutenzione e lavori di allaccio: Acea Ato2 ha comunicato che verranno eseguiti degli interventi a Focene e Fregene. In particolare, il 19 giugno, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino, dalle 08:00 alle 20:00. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua eo abbassamenti di pressione nelle seguenti stradezone: via delle Pinne – via delle Carenarie (da Via delle Patelle a Via del Consorzio Focense). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: interventi - focene - fregene - mancanze

Rete idrica, due interventi a Focene e Fregene: possibili mancanze d’acqua.

Erosione a Focene e Fregene: Federbalneari e la Balnearia chiedono le dimissioni degli amministratori Riporta ilmessaggero.it: L'assessore regionale Mauro Alessandri, accompagnato dal sindaco Esterino Montino, ha effettuato diversi sopralluoghi sulla costa di Fregene e Focene, promettendo alternativamente, interventi ...