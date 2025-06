Rete Anas traffico in aumento nel secondo fine settimana di giugno

Con l’arrivo dell’estate, le strade italiane si animano di turisti e vacanzieri in movimento. La rete Anas registra un crescente traffico nel secondo fine settimana di giugno, con spostamenti verso mete di mare, montagna e confini di Stato. È il segnale che la stagione delle vacanze è ufficialmente iniziata: preparatevi a viaggiare con prudenza e buon spirito, perché le avventure sono alle porte!

ROMA – Con l'aumento delle temperature e l'affacciarsi dell'estate si intensificano le partenze nei fine settimana per le prime vacanze. Lungo la rete Anas per il secondo fine settimana di giugno è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. "Anas – ha dichiarato l'amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme – è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l'ottimizzazione della distribuzione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell'esodo estivo che si intensificherà a partire dall'ultima settimana di luglio.

