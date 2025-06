Restyling Lungomare Napoli via Nazario Sauro chiude per 3 mesi | c'è il piano traffico con i divieti

Il restyling del Lungomare di Napoli, uno dei simboli della città, sta entrando nel vivo: da metà giugno, via Nazario Sauro sarà chiusa al traffico per tre mesi, con nuove disposizioni di viabilità e divieti di sosta. Un intervento strategico che promette di ridisegnare gli spazi pubblici e migliorare la fruibilità della zona. Scopriamo insieme come si svilupperanno i lavori e cosa cambierà per residenti e visitatori.

Proseguono i cantieri per rifare il Lungomare di Napoli: via Nazario Sauro chiude per 3 mesi alle auto dal 16 giugno. Ordinanza con il piano viabilità: divieti di sosta e nuovi sensi di marcia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

