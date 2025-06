Replica La forza di una donna in streaming puntata del 13 giugno | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi, venerdì 13 giugno, con la soap turca "La forza di una donna" su Mediaset. Tra scontri emotivi e rivelazioni sorprendenti, questa puntata rivela il fragile equilibrio tra le protagoniste. Se ti sei perso qualche momento o vuoi rivivere le emozioni, ecco il video streaming della puntata trasmessa su Canale 5. Scopri come si evolvono i rapporti e quale sarà il destino di Bahar e Sirin.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 13 giugno – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Bahar ha l’ennesimo litigio con sua madre e la accusa di essere la causa del suicidio di suo padre. Sirin rientra a casa e interviene con violenza nella discussione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

