Repice boccia il bianconero | Non è un top player deve ancora lavorare tantissimo Le sue parole non lasciano dubbi

Il commento di Repice su Vlahovic scuote l’ambiente juventino: il noto telecronista non ha mezzi termini, definendo il bomber “non un top player” e sottolineando quanto ancora debba lavorare per raggiungere quei livelli. Le sue parole sono un chiaro monito per un attaccante cruciale, ormai al centro delle voci di mercato. E ora, la domanda sorge spontanea: come si evolverà questa difficile situazione?

: l'analisi del noto telecronista. Repice è intervenuto a TMW Radio per parlare di Dusan Vlahovic, attaccante in uscita dalla Juventus e al centro di moltissime voci di calciomercato. Le sue parole. REPICE – « Un centravanti che è costato quei soldi e pretende quell'ingaggio deve giocare per la squadra. Si presupponeva che fosse un top player, gravano su di lui delle aspettative che non sono tecnicamente adeguate. Deve ancora lavorare tantissimo dal punto di vista tecnico »