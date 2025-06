renoir e gaijin a comicon bergamo 2025

Preparatevi a un’estate di emozioni e novità al Comicon Bergamo 2025! Dal 20 al 22 giugno, ReNoir Comics, Gaijin e Nona Arte sveleranno anteprime esclusive e autori di fama internazionale, tra cui Pye Parr con il suo attesissimo Petrol Head. Non mancate alle dediche e alle edizioni speciali, come le due variant con contenuti extra. Un evento imperdibile che promette di entusiasmare appassionati e collezionisti: il futuro del fumetto è qui!

Dal 20 al 22 giugno ReNoir Comics, Gaijin e Nona Arte, saranno presenti a Comicon Bergamo con diversi autori in dedica e novità editoriali in anteprima. Il primo ospite internazionale sarà Pye Parr, autore con Rob Williams di Petrol Head, di cui presenterà in anteprima il primo volume. Per l'occasione, saranno pubblicate due edizioni variant del fumetto, con sedici pagine di extra in più rispetto all'edizione regolare; una avrà una copertina inedita di Parr, l'altra di Sylvain Repos. Le due edizioni variant, in tiratura limitata, saranno in vendita esclusivamente alle fiere e sul nostro sito. Anche Repos, il creatore di Yojimbot, sarà per la prima volta a Bergamo, dopo il successo di Lucca Comics & Games 2024.