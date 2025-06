Rende Cresce il consenso attorno ad Amerigo Castiglione per l’Assessorato ai Lavori Pubblici

Il consenso verso Amerigo Castiglione cresce rapidamente, rafforzando la sua immagine come candidato ideale per guidare l’Assessorato ai Lavori Pubblici. Apprezzato non solo dai cittadini, ma anche da giovani consiglieri comunali, la sua competenza e determinazione rappresentano una risorsa fondamentale per affrontare le sfide prossime e garantire uno sviluppo sostenibile e innovativo. La sua candidatura si configura così come una scelta strategica, capace di ispirare fiducia e proiettare il territorio verso un futuro promettente.

Si fa sempre più forte il nome di Amerigo Castiglione come figura ideale per guidare l' Assessorato ai Lavori Pubblici. A sostenerlo sono non solo molti cittadini, ma anche alcuni consiglieri comunali appena eletti, che vedono in lui una garanzia di competenza, determinazione e profonda conoscenza del territorio. La candidatura di Castiglione viene descritta da più parti come una scelta naturale e necessaria per affrontare le sfide imminenti della città. Ingegnere stimato a livello nazionale per la qualità dei suoi progetti, è considerato da molti l'anello di congiunzione tra la visione politica del sindaco Sandro Principe e le reali esigenze della comunità rendese.

