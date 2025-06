Regno Unito | Zheng Qinwen gareggia nei Queen’s Club Championships

Nel cuore di Londra, i Queen’s Club Championships accendono l’entusiasmo con tense sfide tennistiche. Zheng Qinwen, giovane promettente cinese, si distingue nel secondo turno contro McCartney Kessler, regalando emozioni al pubblico presente. La sua determinazione e talento dimostrano come questa competizione sia il palcoscenico perfetto per le stelle emergenti del tennis mondiale. Resta sintonizzato per scoprire come si svilupperà questa avvincente avventura sportiva.

Zheng Qinwen serve durante la partita del secondo turno del singolare femminile tra l'atleta cinese e l'atleta statunitense McCartney Kessler ai Queen's Club Championships di Londra, nel Regno Unito, ieri 12 giugno 2025. Zheng Qinwen festeggia un punto durante la partita del secondo turno del singolare femminile tra l'atleta cinese e l'atleta statunitense McCartney Kessler ai Queen's Club Championships di Londra, nel Regno Unito, ieri 12 giugno 2025. Zheng Qinwen restituisce un colpo durante la partita del secondo turno del singolare femminile tra l'atleta cinese e l'atleta statunitense McCartney Kessler ai Queen's Club Championships di Londra, nel Regno Unito, ieri 12 giugno 2025.

