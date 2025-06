Regione Lazio Noi Moderati rompe con Forza Italia e attacca Rocca sulla Sanità

La regione Lazio segna una svolta decisa: Noi Moderati rompe con Forza Italia e attacca duramente Rocca sulla sanità. Dopo il congresso, questa decisione inattesa ma ormai prevedibile apre un nuovo capitolo politico, segnando la fine di un'alleanza strategica. Con Marco Di Stefano alla guida, il movimento si propone di rinnovare il confronto sui programmi, puntando a una politica più autonoma e vicina alle esigenze dei cittadini.

Una decisione che sembrava già nell'aria è stata ufficializzata alla fine del congresso regionale di Noi Moderati: stop all'alleanza con Forza Italia. Finisce l'intergruppo alla Pisana, come annunciato dal neo segretario laziale Marco Di Stefano: "In una coalizione ci si confronta sui programmi e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Regione Lazio, Noi Moderati rompe con Forza Italia e attacca Rocca sulla Sanità

