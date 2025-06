Reggio Calabria si colora di blu per la Festa nazionale della Uil | lavoro diritti dignità

Reggio Calabria si colora di blu per la Festa Nazionale della Uil, un evento che unisce lavoro, diritti e dignità in un grido di speranza dal cuore del Mezzogiorno. Con entusiasmo e passione, questa quarta edizione si svolge in un contesto simbolico, affacciato sull’Stretto, per ribadire con forza ad alta voce l’impegno verso un’Italia più giusta e solidale. Un momento di unità che lascia il segno e ispira il futuro.

Un grido che parte dal cuore del Mezzogiorno e risuona in tutta Italia. Con queste parole e con questa energia si è aperta la quarta Festa nazionale della Uil, che per la prima volta ha scelto Reggio Calabria come palcoscenico. Un luogo simbolico, affacciato sullo Stretto, per dire ad alta voce. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Reggio Calabria si colora di blu per la Festa nazionale della Uil: lavoro, diritti, dignità

In questa notizia si parla di: reggio - calabria - festa - nazionale

La Metrocity di Reggio Calabria pronta per il Salone del libro di Torino - La Città metropolitana di Reggio Calabria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio.

Domani e sabato si terrà a Reggio Calabria la quarta festa nazionale della nostra UIL - Unione Italiana del Lavoro Sarà presente il Segretario Generale Rocco Palombella il programma delle due giornate Vai su Facebook

Al via la festa nazionale Uil a Reggio Calabria https://quotidianodelsud.it/calabria/reggio-calabria/cronache/sindacati/2025/06/10/al-via-la-festa-nazionale-uil-a-reggio-calabria… Vai su X

Quarta festa nazionale della Uil a Reggio Calabria: le foto; Reggio ospita la Festa nazionale della Uil, Bombardieri punta Sbarra: «Basta raccontare balle ai calabresi» ·; Festa Uil a Reggio, Senese: ‘Più contratti, meno precarietà e sindacati fra la gente’.

Festa Uil a Reggio, Senese: ‘Più contratti, meno precarietà e sindacati fra la gente’ - “Bisogna fare rete, sinergia, e restare vicini ai lavoratori" le parole della segretaria regionale in apertura dell'evento nazionale ... Segnala citynow.it

Festa Uil a Reggio, Bombardieri: ‘Il Sud merita risposte concrete, non slogan’ - "La politica, in questa terra, deve fare di più" le parole del segretario generale con una riflessione sulla disparità tra occupazione maschile e femminile ... Secondo citynow.it

Lavoro e infrastrutture contro le disuguaglianze, il tema della festa nazionale Uil a Reggio - Sarà Reggio Calabria quest'anno il 13 e 14 giugno ad ospitare la quarta edizione della festa nazionale della Uil. rainews.it scrive