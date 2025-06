Reggio Calabria Comics 2025 | nuova edizione al PalaBenvenuti

Come l'appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti e cultura pop, Reggio Calabria Comics 2025 si conferma come il grande evento dell'anno, pronto a stupire con iniziative innovative, ospiti d'eccezione e tantissime novità. Dal 26 al 28 settembre, il Palabenvenuti diventerà il centro pulsante dell'universo dei comics calabresi e non solo. La fiera del fumetto più attesa della Calabria è pronta a tornare con un’edizione ancora più ricca e ambiziosa.

