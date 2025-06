Referendum ora la sinistra tifa per la rivolta dei migranti | Siamo in guerra civile

Dopo la sconfitta al referendum, la sinistra italiana sembra aver voltato lo sguardo verso le rivolte negli Stati Uniti, tentando di trarre paralleli azzardati e cavalcando le proteste in corso a Los Angeles. In un contesto di tensione crescente, si solleva il dibattito sulla cittadinanza facile agli stranieri, con l’obiettivo di alimentare una battaglia di civiltà che divide opinioni e rischia di farci precipitare in una spirale di conflitto civile.

Dopo la sconfitta al referendum, la sinistra italiana si butta sulle proteste che stanno infiammando gli Stati Uniti, a cominciare da Los Angeles, cercando di fare paragoni azzardati con l'Italia. E soprattutto cavalcando le manifestazioni in corso in America per dire che sì, in effetti, la cittadinanza facile agli stranieri non piace per nulla al popolo bue, epperò si tratta di una battaglia di civilità che, dunque, va perseguita a prescindere. È questo il senso delle dichiarazioni di alcuni dei più importanti rappresentanti della sinistra radicale nostrana. Partiamo da Luca Casarini, il famigerato attivista veneziano, fondatore della ong Mediterranea, ora rinviato a giudizio (insieme ad altri membri dell'equipaggio della nave Mare Jonio) con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, aggravato dal trarne profitto, per un salvataggio di migranti nel settembre 2020.

