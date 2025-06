Referendum flop e sfiducia nella politica | due italiani su tre chiedono di cambiare le regole

Il risultato del referendum e l'onda di sfiducia verso la politica stanno scuotendo l’Italia: due italiani su tre chiedono un cambiamento delle regole. Il sondaggio di Termometro Politico del 13 giugno evidenzia un clima di insoddisfazione diffusa, con partecipazione alle urne ai minimi storici e forti richieste di riforma. In questo scenario, le intenzioni di voto si muovono leggermente, ma la fiducia nella leader Meloni cresce. Cosa riserva il futuro politico del nostro Paese? Continua a leggere.

Il sondaggio di Termometro Politico del 13 giugno fotografa il clima post-referendario: partecipazione ai minimi storici, istituto da riformare per due italiani su tre e giudizi divisi tra governo e opposizioni. Intenzioni di voto in lieve flessione per FdI, mentre la fiducia nella premier Meloni risale sopra il 40%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: italiani - referendum - flop - sfiducia

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

Il referendum tradito, l'abuso, la sfiducia alle urne e la propaganda delle bugie Con il flop dei 5 quesiti referendari abbiamo perso tutti. Ma non per i motivi rappresentati dal comitato organizzatore e neanche per l'astensionismo che nei referendum è una espre Vai su Facebook

Referendum flop e sfiducia nella politica: due italiani su tre chiedono di cambiare le regole; Il vuoto delle urne: il flop del referendum fa vacillare la Repubblica? ·; Referendum, flop dell'affluenza: la CGIL ammette la sconfitta.

Il referendum tradito, l’abuso, la sfiducia alle urne e la propaganda delle bugie Scrive blogsicilia.it: Ma non per i motivi rappresentati dal comitato organizzatore e neanche per l'astensionismo che nei referendum è una espressione di voto.