Referendum De Luca | Sconfitta netta di chi li ha proposti

Il referendum di Luca si è concluso con una sconfitta schiacciante per chi li ha proposti, dimostrando che la campagna ha incontrato una resistenza netta e senza appello. Nonostante i dodici o tredici milioni di voti, il risultato è chiaro: la maggioranza ha respinto con forza le proposte, spesso considerate astruse o controproducenti. Ora, è il momento di riflettere sulle ragioni di questa bocciatura e di immaginare un nuovo cammino.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Ho visto che i promotori dei referendum hanno cercato di leggere i risultati in maniera arzigogolata, ma la campagna ha rappresentato una sconfitta netta e chiara. Hanno votato quelli che hanno votato, dodici, tredici milioni, ma il dato è che la sconfitta è stata netta. Punto. Perché i quesiti erano astrusi, e perché molti dei contenuti dei quesiti erano perfino controproducenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del settimanale appuntamento del venerdì su Facebook. “ Al di là posizioni autoconsolatorie – ha aggiunto il governatore campano – la campagna referendaria si chiude con un mezzo disastro perché dopo questo risultato diventa più difficile fare le battaglie sui temi del lavoro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum, De Luca: “Sconfitta netta di chi li ha proposti”

"È una sconfitta delle forze che hanno sostenuto i quesiti, che hanno avuto il mio consenso ma che ora devono prendere atto della sconfitta. La crisi della democrazia è stata più forti dei temi proposti dai quesiti. C'è una frattura tra la politica e la vita delle perso

