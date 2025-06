Red Bull compra una squadra di Milano nuovo stadio in arrivo

Red Bull sta per spiccare il volo nel calcio italiano, con un’operazione che potrebbe rivoluzionare il panorama sportivo di Milano. Dopo aver conquistato diversi mercati internazionali, il colosso degli energy drink si prepara a mettere le ali anche nel calcio nostrano, puntando sull’ambizioso Alcione Milano e su un nuovo stadio di ultima generazione. La domanda sorge spontanea: Red Bull compra davvero l’Alcione Milano? L’indiscrezione fa già discutere, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Red Bull non vedrebbe l’ora di mettere le ali a una squadra di calcio in Italia, dopo anni di investimenti strategici in club di diversi continenti. Il colosso degli energy drink starebbe valutando il nome dell’ Alcione Milano, ambizioso club lombardo attualmente in Serie C. E sul tavolo ci sarebbe anche l’ipotesi di uno stadio. Red Bull compra l’Alcione Milano?. L’indiscrezione bomba è stata sganciata dal Sole 24 Ore e rilanciata da numerose testate. Naturalmente non c’è nulla di scolpito nella pietra, dal momento che ci troviamo ancora nell’ambito dei rumor. Ma tanto è bastato a scatenare le fantasie dei calciofili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Red Bull compra una squadra di Milano, nuovo stadio in arrivo

In questa notizia si parla di: redbull - milano - compra - squadra

Secondo quando riporta il Sole 24 Ore, Red Bull, dopo aver parlato con Cairo per comprare il Torino (ma fermandosi davanti a una richiesta da 200 milioni di euro), sarebbe interessato a rilevare l'Alcione Milano, squadra di Serie C chiamata anche "la terza sq Vai su Facebook

Red Bull guarda all’Italia: contatti avviati con l’Alcione La terza squadra di Milano potrebbe presto accogliere nuovi investitori. Tra questi spicca il nome di Red Bull, gigante globale già attivo nel calcio con Lipsia, Salisburgo e New York. Il gruppo avrebbe avvi Vai su X

Red Bull compra una squadra di Milano, nuovo stadio in arrivo; Red Bull in trattativa per l'acquisto di un club italiano: nel progetto anche la costruzione dello stadio; L’Alcione guarda a nuovi investitori: c’è anche il colosso Red Bull.

Red Bull in trattativa per l’acquisto di un club italiano: nel progetto anche la costruzione dello stadio - La Red Bull è in contatto per arrivare all’acquisizione di un club italiano. Scrive fanpage.it

Red Bull pronta a entrare nel calcio italiano: il progetto per una terza squadra rivale di Milan e Inter - Il ricco gruppo Red Bull è pronto a entrare nel calcio italiano rilevando l'Alcione Milano per portarlo ad alti livelli ... Come scrive strettoweb.com

RED BULL TI METTE LE ALI | Compra la squadra di Serie A immediatamente: stadio, allenatore e scudetto al 1° anno - Clamoroso colpo di scena: Red Bull effettua il suo ingresso in Serie A, compra ufficialmente la squadra, cambia allenatore e punta da subito alla conquista dello scudetto. Lo riporta ilovepalermocalcio.com