Recupero e rinnovo | un nuovo Dybala per la Roma di Gasp E quel ricordo di Palermo

Dybala si prepara a tornare protagonista nella Roma di Gasp, con un sogno nel cuore e il ricordo di Palermo che gli dà forza. Dopo aver affrontato sfide e infortuni, l’argentino si sta allenando negli Stati Uniti, puntando a ritrovare la forma migliore per luglio. La sua rinascita potrebbe essere anche un rinnovo, con un contratto più flessibile e spalmato, per rilanciare la sua avventura giallorossa e regalare emozioni ai tifosi.

La rincorsa dell'argentino: si allena negli Stati Uniti per tornare al top a luglio. E può rivedere il contratto spalmando l'ingaggio.

Roma, Dybala tra recupero e futuro: nessuna proposta per il rinnovo - Roma-Dybala tra recupero e futuro: nessuna proposta per il rinnovo, mentre la squadra si prepara per l'ultima gara di campionato contro il Torino.

Il vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk ha confermato i contatti tra il club turco e l’entourage di Dybala. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Galatasaray sarebbe pronto ad offrire un’ingaggio di circa 10 milioni all’argentino, che non vorre Vai su Facebook

