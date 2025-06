Reati ambientali arrivano i droni per il controllo e il contrasto all' abbandono di rifiuti nelle aree rurali

In un'epoca in cui la tutela ambientale è più cruciale che mai, i Carabinieri forestali di Puglia rivoluzionano il monitoraggio con l'introduzione di cinque droni di ultima generazione. Questi strumenti all'avanguardia permetteranno di sorvolare le aree rurali, individuando e contrastando efficacemente l'abbandono di rifiuti e altri illeciti. Una svolta digitale che promette una natura più pulita e un territorio più sicuro, segnando un passo decisivo verso la sostenibilità.

