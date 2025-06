Re Carlo premia David Beckham con la massima onorificenza | da oggi chiamatelo Sir

Detto questo, Beckham sarà ufficialmente riconosciuto come Sir David Beckham, un onore che celebra non solo la sua carriera di successo, ma anche il suo impegno nel promuove valori e iniziative a livello internazionale.

Sabato 14 giugno, a Londra, si terrà il Trooping the Colour, la tradizionale parata per celebrare il compleanno del sovrano. A ricevere il regalo più gradito, però, la settimana prossima non sarà re Carlo bensì uno dei suoi "collaboratori" di punta, vale a dire David Beckham. È notizia di queste giorni, infatti, che l'ex calciatore otterrà, prossimamente, dal sovrano, il cavalierato, una delle onorificenze più importanti del Regno Unito. Detto in altri termini, riceverà il titolo di "Sir". David Beckham diventa Sir. Secondo alcune indiscrezioni, Beckham avrebbe ricevuto la comunicazione ufficiale della notizia già alcune settimane fa, in occasione del compimento dei suoi cinquant'anni.