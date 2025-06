Raz Degan divide con la dieta | Dieci giorni di digiuno Solo acqua!

Raz Degan torna a far parlare di sé con un audace esperimento: dieci giorni di digiuno totale, solo acqua. La sua sfida estrema ha acceso un dibattito acceso tra sostenitori e detrattori, dimostrando ancora una volta la sua volontà di esplorare limiti e confini del corpo umano. Ma questa volta, Raz ha già in mente una versione più soft: tre giorni di astinenza alimentare a luglio. È l’inizio di un nuovo capitolo nel suo viaggio di autoscoperta?

