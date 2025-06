Raz Degan a digiuno per dieci giorni | Ho bevuto solo acqua Sembro fuori di testa ma è la gioia di sentirmi vivo

Raz Degan, l’attore e regista ribelle, si è lanciato in un digiuno estremo di dieci giorni, bevendo solo acqua. Un’esperienza che lo ha portato a sentirsi rinato, con una gioia pura e intensa che trasuda dal suo racconto su Instagram. La sua testimonianza ci invita a riflettere sui limiti e sulla forza della nostra volontà, dimostrando che a volte bisogna sfidare se stessi per riscoprire la vita nelle sue forme più autentiche.

Dieci giorni di sola acqua: questa l'esperienza di digiuno estremo raccontata da Raz Degan in un video pubblicato su Instagram. "Sono rinato", scrive l'attore e regista a corredo della clip in cui, con marcato accento americano, spiega nei dettagli come abbia affrontato il periodo. "Fa molto. 🔗 Leggi su Today.it