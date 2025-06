Ravezzani critico | Tudor? Mi pare la conferma di una Juve che naviga a vista non è l’allenatore per una grande Juventus La situazione di Vlahovic nasce da una follia di Arrivabene vi spiego perché

Fabio Ravezzani lancia un campanello d’allarme sulla Juventus, definendo la conferma di Tudor come una mossa che riflette una squadra alla deriva, navigando a vista. La situazione di Vlahovic, nata da scelte discutibili, evidenzia le tensioni e le incertezze che ancora permeano il club. Ma cosa ci riserva il futuro? È tempo di una svolta decisa o il caos continuerà a regnare?

Ravezzani, giornalista, ha commentato così le ultime vicende di casa Juventus: Tudor che rinnova il contratto, Vlahovic e l’insediamento di Comolli. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Fabio Ravezzani ha voluto toccare alcune tematiche d’attualità di casa bianconera: di seguito riportate le sue dichiarazioni. RINNOVO TUDOR – «Giusto? Non lo so, arriva Comolli e conferma Tudor, che sembrava essere cacciato solo un mese fa. Mi pare la conferma di una Juve che naviga a vista. La figura di Tudor è una che, al di là di questioni di appartenenza, non ha portato chissà quale beneficio. Non mi sembra l’allenatore per una grande Juve». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani critico: «Tudor? Mi pare la conferma di una Juve che naviga a vista, non è l’allenatore per una grande Juventus. La situazione di Vlahovic nasce da una follia di Arrivabene, vi spiego perché»

