Rassegna d’autore con Marani

Non perdete l’ultimo appuntamento della rassegna Primavera d’autore a Tresigallo! Oggi alle 18, presso la biblioteca comunale, incontreremo Diego Marani, scrittore e figura di spicco, nato proprio qui. Con un passato come direttore dell’Istituto italiano di cultura a Parigi e un’esperienza consolidata in ambito europeo, Marani ci guiderà nel mondo della letteratura e della cultura internazionale. Un evento imperdibile per gli amanti delle storie autentiche e dei grandi autori italiani.

