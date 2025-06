Raspail e Il campo dei santi | dalla metafora alla realtà

Nel romanzo "Le Camp des Saints", Jean Raspail dipinge un’immagine potente e inquietante dell’arrivo di un’armata di disperati dall’India sulle coste francesi. Questa metafora non solo riflette le paure e le sfide dell’accoglienza, ma invita a riflettere sulla responsabilità e i limiti delle nostre scelte. Dalla finzione letteraria alla realtà quotidiana, il campo dei santi diventa simbolo di un dibattito cruciale: come possiamo affrontare con saggezza le crisi dell’integrazione e dell’accoglienza?

Roma, 13 giu – Nel romanzo Le Camp des Saints, Jean Raspail immagina l’arrivo sulle coste francesi di un’armata di disperati provenienti dall’India: un milione di persone stipate su una flotta fatiscente, spinte dalla fame, dalla miseria, ma soprattutto da un’ideologia che l’Occidente si è imposto di non contrastare: quella dell’altruismo suicida. La Francia del romanzo accoglie senza resistere. La sua classe dirigente abdica al senso della realtà, mentre le élite culturali e mediatiche celebrano l’“accoglienza” come unico atto moralmente lecito. Raspail fu troppo ottimista?. Se Raspail vedeva l’invasione come un’onda che arriva da lontano, visibile, compatta, con un suo tempo e un suo inizio preciso, oggi ci troviamo in una realtà ancora più inquietante: l’invasione non è annunciata da navi visibili all’orizzonte, ma già radicata nei nostri quartieri. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it