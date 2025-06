Raspadori è nella lista di Sarri per rifondare la Lazio Messaggero

Con l'auspicio di riscrivere il futuro e tornare in Europa, la Lazio si prepara a rinnovarsi sotto la guida di Sarri. Il nome di Giacomo Raspadori, talento del Napoli, emerge come protagonista di questa strategia di rinforzo: un acquisto che potrebbe fare la differenza nel nuovo corso biancoceleste. La sfida è aperta, e il sogno di una Lazio più forte prende forma.

La Lazio ha l’obiettivo per la prossima stagione di qualificarsi nuovamente a una competizione europea, dato che quest’anno non ci è riuscita. Con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, il club dovrà fare diversi acquisti per migliorare la rosa. E uno dei sogni del tecnico è Giacomo Raspadori del Napoli, che con i biancocelesti potrebbe trovare maggiore minutaggio. Raspadori è nella lista di Sarri per rifondare la Lazio. Il Messaggero scrive: Il club continua a giurare che non cederà Mandas, Gila, Tavares, Isaksen e Castellanos. Ma resta qualche dubbio sulla loro propensione passata e futura al Sarrismo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori è nella lista di Sarri per rifondare la Lazio (Messaggero)

