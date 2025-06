Rapinò e sfregiò un giovane Diciottenne finisce in carcere

Un episodio di violenza scuote la tranquilla via Padre Zanardi a Soncino: un diciottenne, finito in carcere per rapina e sfregi, si è reso protagonista di un'aggressione brutale che ha lasciato il giovane ferito e terrorizzato. La scena, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra normalità e rischio. Ma cosa spinge questi giovani a scivolare sulla strada della violenza?

Il 10 aprile scorso, verso mezzogiorno, un giovane in compagnia di due amici mentre era in via Padre Zanardi a Soncino ad attendere l'autobus, era stato affrontato da un ragazzo che, coltello alla mano, gli aveva intimato di consegnargli il borsello e lo aveva ferito al volto e a una spalla. Il giovane era scappato, ma era stato raggiunto dal rapinatore, bloccato e derubato del borsello. Poi aveva minacciato col coltello anche i due amici testimoni della rapina per impedire il loro intervento. La vittima era finita in Pronto soccorso dove era stata medicata. Purtroppo il colpo al viso gli aveva procurato uno sfregio permanente.