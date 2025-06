Rapine in Tangenziale | processo in abbreviato per il bandito Tra le vittime anche I Desideri

Un’ombra di violenza si staglia sulla tangenziale di Fuorigrotta, dove Emanuele D.T. rischia ora un processo in abbreviato per le ripetute rapine ai danni di automobilisti innocenti. Tra le vittime anche i figli di Nico Desideri, insieme a cittadini di tutte le età. La notizia solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla minaccia che ancora incombe sulle strade della regione, lasciando irrisolti molti desideri di giustizia e serenità.

Sarà processo in abbreviato per Emanuele D.T., accusato di aver rapinato diversi automobilisti fermi all’uscita della Tangenziale a Fuorigrotta. Tra le vittime anche i figli di Nico Desideri, Giuliano e Salvatore entrambi di Marcianise, ma anche un 36enne di Villa di Briano e un 75enne di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rapine in Tangenziale: processo in abbreviato per il bandito. Tra le vittime anche "I Desideri"

In questa notizia si parla di: tangenziale - processo - abbreviato - vittime

Rapine in Tangenziale: processo in abbreviato per il bandito. Tra le vittime anche I Desideri; Incidente in Tangenziale: tamponamento tra mezzi, auto ribaltata; Uccise due amici sull'Harley: sei anni.

Stupro di gruppo: sì all'abbreviato, vittima tornerà in aula Secondo ansa.it: I giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo, presieduti da Roberto Murgia, hanno accolto la richiesta di celebrare il processo con il rito abbreviato come richiesto dagli avvocati dei ...