Rapinava ragazzi che tornavano a casa dalla movida | arrestato

Una serie di rapine notturne ha scosso la movida napoletana: un 46enne è stato arrestato per aver messo a segno tre colpi in pochi giorni, terrorizzando i giovani che tornavano a casa. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, mettendo fine alla sua escalation criminale. La sicurezza dei cittadini torna a essere prioritaria, rafforzando il nostro impegno contro la delinquenza nelle ore più vulnerabili.

È stato arrestato un 46enne napoletano accusato di aver messo a segno tre rapine in pochi giorni, tra il 17 e il 21 aprile scorsi, ai danni di giovani rientrati a casa nelle ore notturne. Gli agenti della polizia hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rapinava ragazzi che tornavano a casa dalla movida: arrestato

In questa notizia si parla di: casa - arrestato - rapinava - ragazzi

Gela, droga e arma modificata in casa: ventenne arrestato, nel garage anche una Range Rover rubata - Un ventenne di Gela è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un'operazione che ha portato alla scoperta di droga e un'arma modificata nel suo garage.

Rapinava ragazzi che tornavano a casa dalla movida: arrestato; Spedizione punitiva a Monselice: arrestati due giovani tunisini per rapina, lesioni e stalking; Ladri armati di forbici e coltello: rapina in casa a Crevalcore.

Rapinava ragazzi che tornavano a casa dalla movida: arrestato - È stato arrestato un 46enne napoletano accusato di aver messo a segno tre rapine in pochi giorni, tra il 17 e il 21 aprile scorsi, ai danni di giovani rientrati a casa nelle ore notturne. Lo riporta napolitoday.it

Si introduce in casa e abusa di un ragazzino, arrestato - a rintracciare e ad arrestare il giovane, ritenuto il presunto responsabile degli abusi sul ragazzino. Riporta ansa.it

Ragazzina di 14 anni adescata in casa da conoscente, sequestrata e violentata: 31enne arrestato a Messina - Il 31enne è finito agli arresti domiciliari per le accuse di violenza sessuale aggravata e violenza privata nei confronti della 14enne ... Segnala fanpage.it