rapinatori sparano a un carabiniere ucciso alla vigilia della pensione

Una tragica sera di fine carriera per Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso durante un inseguimento nelle campagne di Francavilla Fontana. La sua vita, dedicata alla sicurezza, si è spezzata nel momento in cui si preparava a godersi il meritato riposo e i festeggiamenti familiari. Una perdita che scuote l'intera comunità e ricorda quanto sia fragile la linea tra protezione e pericolo.

Era il suo ultimo giorno di lavoro. Da oggi sarebbe stato in licenza e poi, dal 5 luglio, in pensione. Giugno sarebbe dovuto essere un mese felice: prima la licenza, poi i 33 anni di matrimonio con la moglie. Una ricorrenza da festeggiare insieme alle due figlie di 15 anni. Carlo Legrottaglie è morto a 59 anni durante un inseguimento nelle campagne di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. A ucciderlo Michele Mastropietro, 69enne con numerosi precedenti, poi deceduto in un secondo conflitto a fuoco. Con lui c’era Camillo Giannattasio, 67 anni, fermato, incensurato. I due avevano deciso di rapinare un distributore di carburanti nella zona industriale della cittadina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net