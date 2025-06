Rapina un coetaneo e lancia bottiglie contro i veicoli in transito | arrestato sedicenne

Un episodio inquietante scuote Gallarate: un sedicenne tunisino, protagonista di una rapina ai danni di un coetaneo e di atti vandalici contro veicoli in transito, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La sua bravata, però, si è rivelata fatale, portandolo dritto in manette. La vicenda mette in luce quanto siano fondamentali il rispetto e il controllo dei giovani, soprattutto in un'età così delicata.

Gallarate, 13 giugno 2025 – Non ha certo scelto il comportamento migliore per nascondere le malefatte di cui si era reso protagonista. Un sedicenne tunisino è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dopo aver rapinato un coetaneo italiano. I militari dell’Arma lo hanno identificato in seguito alle chiamate giunte al numero unico d’emergenza 112 da alcuni passanti, che segnalavano un ragazzo che, in evidente stato di alterazione, lanciava bottiglie ai veicoli in transito nelle strade del centro, in particolare piazza San Lorenzo, via XX Settembre e piazza Risorgimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina un coetaneo e lancia bottiglie contro i veicoli in transito: arrestato sedicenne

