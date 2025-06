Rapina in kebabberia il 26enne | Doveva darmi dei soldi ma ho sbagliato Convalidato l’arresto

Nel cuore della nottata, una rapina in una kebabberia ha scosso la quiete del quartiere, portando all’arresto di Manuel Campanile, 26 anni. Durante l’udienza di convalida, l’uomo ha ammesso i fatti, sostenendo di vantare un credito nei confronti della vittima e chiedendo scusa per il comportamento scorretto. La vicenda si è chiusa con l’arresto convalidato e nuovi interrogativi sulla vicenda ancora da chiarire.

Ha risposto alle domande del giudice, ammettendo i fatti, ma ha sostenuto di vantare un credito nei confronti della persona offesa. Si è infine scusato per il comportamento tenuto. È quanto emerso oggi nel corso dell'udienza di convalida per Manuel Campanile, 26 anni, arrestato due notti fa dai carabinieri con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice per le indagini preliminari, ha appena sciolto la riserva e ha accolto la richiesta del pubblico ministero, disponendo per il giovane la custodia cautelare in carcere. Campanile, volto già noto alle forze dell'ordine, è accusato di aver fatto irruzione nella notte in una kebabberia lungo la via Appia a Montesarchio, minacciando con un coltello il titolare – un cittadino pakistano di 30 anni – e facendosi consegnare circa 100 euro in contanti.