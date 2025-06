Rapina con spari in tangenziale tra le vittime dei malviventi una nota band musicale

Una tragica rapina con spari sulla tangenziale di Fuorigrotta lascia dietro di sé storie di paura e dolore. Tra le vittime, anche i figli del noto musicista Nico Desideri, e cittadini comuni come un 36enne di Villa di Briano e un 75enne di Caserta. Nel processo in abbreviato, Emanuele D.T. è accusato di aver seminato terrore tra automobilisti innocenti, sotto gli occhi di una comunità scossa.

Processo in abbreviato per Emanuele D.T., accusato di aver rapinato diversi automobilisti fermi all'uscita della Tangenziale a Fuorigrotta. Tra le vittime anche i figli di Nico Desideri, Giuliano e Salvatore entrambi di Marcianise, ma anche un 36enne di Villa di Briano e un 75enne di Caserta.

Rapine in Tangenziale: processo in abbreviato per il bandito. Tra le vittime anche "I Desideri" - Un’ombra di violenza si staglia sulla tangenziale di Fuorigrotta, dove Emanuele D.T. rischia ora un processo in abbreviato per le ripetute rapine ai danni di automobilisti innocenti.

Napoli, rapine agli automobilisti al casello della Tangenziale: tra le vittime anche i figli di Nico Desideri Lo riporta fanpage.it: rapinati degli orologi da alcuni malviventi a bordo di uno scooter, come hanno raccontato in un video pubblicato sui social.