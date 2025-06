Ranieri chi lo conosce sa! E che non se ne parli più…

Claudio Ranieri è molto più di un allenatore: è un simbolo di passione e integrità nel calcio. La sua carriera, fatta di successi e umiltà, testimonia che i veri valori non si comprano né si difendono con le parole, ma con azioni concrete. Ovunque abbia such del suo talento, ha lasciato un'impronta indelebile, diventando un punto di riferimento per tanti appassionati. La sua storia ci insegna che il rispetto autentico si conquista con il cuore, e non con i titoli.

C'è chi nella vita ha costruito reputazione sui titoli, e chi sui valori. Claudio Ranieri appartiene alla seconda categoria: quelli che non hanno bisogno di difendersi, perché sono stati loro – per una vita – a difendere il calcio, quello vero. Lo celebrano ovunque abbia posato lo sguardo (e la panchina): in Inghilterra è leggenda, in Spagna è rispettato, in Italia è. ovunque. Da Cagliari a Napoli, da Catanzaro a Firenze, passando per Parma, Genova, Milano. E poi c'è Roma. La sua Roma. La nostra Roma. Il grande scandalo? Un ripensamento. Di notte. Ora, provate voi a spiegare al vostro cuore che all'improvviso dovete tradirlo.

