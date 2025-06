Raid israeliano in Iran uccisi anche i due scienziati nucleari Mohammad Tehranchi e Fereydoon Abbasi?Davani

Un violento raid israeliano in Iran ha sconvolto la regione, provocando la perdita di due importanti scienziati nucleari, Mohammad Tehranchi e Fereydoon Abbasi Davani. Questi nomi di alto profilo sottolineano la gravità dell’attacco e il suo impatto sul programma nucleare iraniano. La tensione aumenta: cosa comporterà questa escalation per la stabilità internazionale? La situazione rimane critica e le conseguenze sono ancora da valutare.

