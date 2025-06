Raid israeliani in Iran il video delle operazioni di terra | colpiti siti militari e nucleari

L’ultima offensiva israeliana in Iran segna un’escalation senza precedenti, con operazioni di terra che hanno colpito obiettivi strategici e nucleari. Gli alti ufficiali dell’IDF definiscono questa azione come una guerra pianificata e condotta a migliaia di chilometri da casa, mentre i video rivelano l’uso di missili balistici e terra-aria. Una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e mondiali: analizziamo cosa si nasconde dietro queste intense operazioni.

"Non si tratta di un'operazione: è una guerra, pianificata e condotta a 1.500 chilometri da casa ". Così gli alti ufficiali dell'Idf hanato gli attacchi israeliani in Iran. I servizi segreti, intanto, hanno pubblicato alcuni video delle operazioni di terra che hanno coinvolto il lancio di missili terra-aria e di missili balistici.

