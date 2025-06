Raid dei ladri al bar ' Nocera Caffè' | malviventi messi in fuga dai guardiani virtuali | VIDEO

Notte di paura al bar "Nocera Caffè" di Casagiove, dove un tentativo di furto è stato prontamente sventato grazie ai Guardiani Virtuali BOR, il sistema di sorveglianza attivo 24/7. La banda di malviventi, tentata di forzare un ingresso secondario, è stata messa in fuga prima di poter compiere il colpo. Un esempio tangibile di come la tecnologia possa proteggere i nostri spazi. Guardate il video e scoprite come la sicurezza si evolve.

Tentativo di furto sventato nella notte al bar "Nocera Caffè" di Casagiove. Una banda di ladri ha cercato di forzare un ingresso secondario, ma è stata immediatamente intercettata dai Guardiani Virtuali BOR, il sistema di sorveglianza attivo 247 in collaborazione con l’istituto di vigilanza. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Raid dei ladri al bar 'Nocera Caffè': malviventi messi in fuga dai guardiani virtuali | VIDEO

In questa notizia si parla di: ladri - nocera - caffè - guardiani

Raid dei ladri al bar 'Nocera Caffè': malviventi messi in fuga dai guardiani virtuali | VIDEO; Allarme sull’Appia: i Guardiani Virtuali sventano colpo al bar.