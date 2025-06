Rai scontro tra Ranucci e il Direttore della TGR

Lo scontro tra Ranucci e il nuovo direttore della TGR, Roberto Pacchetti, rischia di scuotere ulteriormente l’immagine della Rai. La querelle si infiamma sulla questione dei trasferimenti dei giornalisti, alimentando tensioni interne e sollevando interrogativi sulla gestione e sul futuro dell’informazione pubblica. È un confronto che mette in luce le sfide e le divisioni all’interno della più grande emittente italiana, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi.

E’ scontro aperto in Rai tra il neo Direttore della TGR, Roberto Pacchetti, e il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, dopo le dichiarazioni di quest’ultimo alla manifestazione dei giornalisti della TV pubblica, in protesta contro l’accordo tra azienda e sindacati che trasferirebbe molti giornalisti dalle trasmissioni nazionali alle redazioni locali. L’accusa di Ranucci. Il conduttore di Rai 3 si è schierato dalla parte dei giornalisti e contro l’accordo che – afferma – “svuota programmi che hanno fatto la storia del servizio pubblico . svuota redazioni su cui la Rai ha investito negli anni, violando un punto del contratto di Servizio che tutela il giornalismo d’inchiesta”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rai, scontro tra Ranucci e il Direttore della TGR

