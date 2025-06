Ragazzo ferito alla testa con un colpo di pistola | dopo il ritrovamento dell' arma prende largo l' ipotesi suicidio

La tragica scoperta di un ragazzo di 17 anni ferito alla testa a Torremaggiore ha scosso la comunità. Dopo il ritrovamento dell’arma, si fa strada l’ipotesi di un suicidio, alimentata dagli elementi raccolti durante le indagini. Mentre si analizzano i dettagli, emergono nuovi dubbi e possibilità, lasciando aperta ogni interpretazione su quanto accaduto realmente. La verità resta ancora da chiarire, e le autorità continuano le indagini per fare luce su questa drammatica vicenda.

Il ritrovamento dell’arma - una pistola di piccolo calibro – e le informazioni acquisite dagli inquirenti durante gli interrogatori portano gli inquirenti a rivalutare l’ipotesi del gesto volontario dietro al ferimento del 17enne di Torremaggiore, trovato agonizzante e con una ferita alla testa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ragazzo ferito alla testa con un colpo di pistola: dopo il ritrovamento dell'arma prende largo l'ipotesi suicidio

In questa notizia si parla di: testa - pistola - ritrovamento - arma

Turista italiano rapito e torturato in un appartamento di New York: la pistola puntata alla testa, il filo elettrico e i piedi nella bacinella - Un turista italiano è stato rapito, torturato e tenuto prigioniero per settimane in un appartamento di New York, con la pistola puntata alla testa e il filo elettrico.

Ferisce gravemente la moglie con un colpo di pistola e subito dopo un 85enne, Aldo Brigante, si toglie la vita utilizzando la stessa arma. La tragedia a Otranto intorno alle 10 di venerdì 16 maggio. all’interno di un appartamento, al civico 10 di via Monsignor Ga Vai su Facebook

MISTERO Torremaggiore, 17enne ferito alla testa con un colpo di pistola: sarebbe stata ritrovata l’arma; Ancora gravissime le condizioni del 17enne ferito con un colpo alla testa: si cercano l'arma e il cellulare; Torremaggiore, 17enne ferito da colpo di pistola alla testa: è gravissimo.

MISTERO Torremaggiore, 17enne ferito alla testa con un colpo di pistola: sarebbe stata ritrovata l’arma Riporta statoquotidiano.it: Torremaggiore (Foggia) – Una tragedia si è consumata nelle campagne di Torremaggiore, nel Foggiano, dove un ragazzo di 17 anni ...