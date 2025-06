Raffaele Cantone vuole tornare in Campania | Ho fatto domanda per la Procura di Napoli Nord

Raffaele Cantone, figura di spicco nel contrasto alla criminalità, si propone nuovamente per un ruolo chiave in Campania. Dopo aver guidato importanti inchieste antimafia, ha presentato domanda per la procura di Napoli Nord, un contesto cruciale per rafforzare la lotta contro le organizzazioni criminali. La sua esperienza e determinazione potrebbero rappresentare una svolta decisiva nella regione. Continua a leggere...

L'ex pm Antimafia, oggi capo della Procura di Perugia, ha presentato domanda per la guida della Procura di Napoli Nord, strategica per il contrasto alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

