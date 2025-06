Rafa Marin al Villareal trattativa in dirittura d’arrivo

Rafa Marin sta per riabbracciare la sua terra, con il Villareal in vista di un ritorno vicino a casa. Dopo l’esperienza italiana con il Napoli, il difensore spagnolo si prepara a voltare pagina e ricominciare nel club che lo aveva lanciato. La trattativa è ormai in fase avanzata: un nuovo capitolo sta per aprirsi per Rafa Marin, segnando un addio definitivo alla maglia azzurra.

Il Villarreal non dimentica Rafa MarĂ­n - Il Villarreal dimostra di non dimenticare Rafa MarĂ­n, un talento che ha lasciato il segno nella sua difesa.

Non solo Juanlu, Manna in Spagna anche per la cessione di Marin: le ultime – CdS; In Spagna scrivono benissimo di Rafa Marin: giovane, potente e agile, l'ideale per il Villarreal (As); Villareal pronto a presentare un'offerta al Napoli per Rafa Marin, prestito con diritto di riscatto di 12 milioni.

