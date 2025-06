Rafa Marian al Villareal trattativa in dirittura d’arrivo

Rafa Marian sta per tornare in Spagna: la trattativa con il Villarreal è ormai in fase di definizione e segna la fine della sua avventura con il Napoli. Dopo aver lasciato il cuore in Italia, il difensore spagnolo si prepara a riabbracciare la sua terra natale. L'affare è ormai in dirittura d’arrivo, aprendo un nuovo capitolo nella carriera di Rafa. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti su questa interessante operazione di mercato.

