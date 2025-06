Radio Bruno Estate 2025 si riparte da Reggio Emilia | i cantanti in concerto

C’era attesa per i nomi degli artisti, e finalmente sono stati svelati: un mix di grandi nomi e talenti emergenti pronti a rendere indimenticabile questa serata. Radio Bruno Estate 2025 torna con energia e emozioni, portando musica di qualità direttamente nel cuore di Reggio Emilia. Preparati a vivere un’estate all’insegna del ritmo e della divertimento, perché questa sarà solo l’inizio di un viaggio musicale che farà parlare tutta la città.

Reggio Emilia, 13 giugno 2025 – Un grande evento musicale pronto ad animare l’estate in città: martedì 24 giugno in Piazza della Vittoria a Reggio torna ‘Yoga Radio Bruno Estate’, che inizierà il tour estivo proprio a Reggio (poi il 2 luglio a Forlì e il 10 e 11 luglio a Modena). L’ingresso è gratuito, per una serata (a partire dalle ore 20) che promette tanta musica e divertimento. I cantanti sul palco. C’era attesa per i nomi degli artisti, e sono stati resi noti 14 di questi, ma nei prossimi giorni dovrebbero arrivarne altri. Ci sarà Alfa, in cima alle classifiche di questi giorni con "A me mi piace” (cantata con Manu Chao); ecco anche Anna Pepe, rapper italiana amatissima dai giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Radio Bruno Estate 2025, si riparte da Reggio Emilia: i cantanti in concerto

